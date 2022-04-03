03 апреля 2022
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01 апреля 2022

В челябинской квартире бросили умирать от голода собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Брошенный пес воет на весь дом Фото:

В Челябинске в одной из квартир заперли крупную собаку, которую никто не кормит уже несколько суток. Умирающий от голода пес воет на весь дом. Информацию о брошенном животном сообщили жители микрорайона Чурилово.

«На Конструктора Духова 6 в квартире бросили собаку, похоже что крупную, никто не приходит и даже не кормит. Третьи сутки собака воет, лает с передышками в минут пятнадцать. Ни спать, ни жить невозможно», — написала жительница в местном паблике «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».

Жители Чурилово советуют автору поста обязательно обратиться в управляющую компанию. Возможно, что спасать нужно не только собаку, но и с самим хозяином могла приключиться беда.

Накануне в Челябинске собаку выкинули с 20-го этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство.

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В Челябинске в одной из квартир заперли крупную собаку, которую никто не кормит уже несколько суток. Умирающий от голода пес воет на весь дом. Информацию о брошенном животном сообщили жители микрорайона Чурилово. «На Конструктора Духова 6 в квартире бросили собаку, похоже что крупную, никто не приходит и даже не кормит. Третьи сутки собака воет, лает с передышками в минут пятнадцать. Ни спать, ни жить невозможно», — написала жительница в местном паблике «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте». Жители Чурилово советуют автору поста обязательно обратиться в управляющую компанию. Возможно, что спасать нужно не только собаку, но и с самим хозяином могла приключиться беда. Накануне в Челябинске собаку выкинули с 20-го этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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