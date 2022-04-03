В челябинской квартире бросили умирать от голода собаку

Брошенный пес воет на весь дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в одной из квартир заперли крупную собаку, которую никто не кормит уже несколько суток. Умирающий от голода пес воет на весь дом. Информацию о брошенном животном сообщили жители микрорайона Чурилово.

«На Конструктора Духова 6 в квартире бросили собаку, похоже что крупную, никто не приходит и даже не кормит. Третьи сутки собака воет, лает с передышками в минут пятнадцать. Ни спать, ни жить невозможно», — написала жительница в местном паблике «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».

Жители Чурилово советуют автору поста обязательно обратиться в управляющую компанию. Возможно, что спасать нужно не только собаку, но и с самим хозяином могла приключиться беда.

Накануне в Челябинске собаку выкинули с 20-го этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство.