Кадыров добился от пленного информации о наемниках в Мариуполе

Кадыров опубликовал видео, где пленный сообщает численность иностранцев на «Азовстали» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пленный украинский националист сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники численностью 200-300 человек. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На „Азовсталь“ находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ — прим. ред. URA.RU) 1500-2000», — говорит пленный на видео, опубликованным Кадыровым в Telegram. Глава Чечни отметил, что после плена националисты преображаются и «заливаются соловьем».

Рамзан Кадыров дополнил, что эти националист решил сдаться. «Он дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника», — прокомментировал слова пленного. Кадыров заключил, что эти моменты будут учтены в пользу пленного как смягчающие обстоятельства.

Ранее глава Чечни доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах демонстрируется выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также обнаружение снайпера.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин.