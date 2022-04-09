09 апреля 2022

Кадыров добился от пленного информации о наемниках в Мариуполе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров опубликовал видео, где пленный сообщает численность иностранцев на «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пленный украинский националист сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники численностью 200-300 человек. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На „Азовсталь“ находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ — прим. ред. URA.RU) 1500-2000», — говорит пленный на видео, опубликованным Кадыровым в Telegram. Глава Чечни отметил, что после плена националисты преображаются и «заливаются соловьем».

Рамзан Кадыров дополнил, что эти националист решил сдаться. «Он дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника», — прокомментировал слова пленного. Кадыров заключил, что эти моменты будут учтены в пользу пленного как смягчающие обстоятельства.

Ранее глава Чечни доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах демонстрируется выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также обнаружение снайпера.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин.

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Пленный украинский националист сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники численностью 200-300 человек. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «На „Азовсталь“ находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ — прим. ред. URA.RU) 1500-2000», — говорит пленный на видео, опубликованным Кадыровым в Telegram. Глава Чечни отметил, что после плена националисты преображаются и «заливаются соловьем». Рамзан Кадыров дополнил, что эти националист решил сдаться. «Он дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника», — прокомментировал слова пленного. Кадыров заключил, что эти моменты будут учтены в пользу пленного как смягчающие обстоятельства. Ранее глава Чечни доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах демонстрируется выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также обнаружение снайпера. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин.
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