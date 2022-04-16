Пермский край вошел в топ-10 туристических направлений в России

Пермский край славится своей природой Фото: Сергей Шадрин

Пермский край вошел в десятку самых популярных направлений сезона «весна-лето 2022» для туристов, которые воспользовались программой туристического кешбэка. Об этом на брифинге рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Видео разместили на сайте Правительства РФ.

«С начала года этой программой воспользовалось 2,4 миллиона человек. Что касается географии поездок, то первая пятерка направлений по популярности — это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Татарстан. Далее уже идут регионы: Ставрополье, Крым, Пермский край, Ленинградская и Ярославская области» — рассказала глава Ростуризма.

Также были популярны Калининград, Владимировская область, город Владимир, Башкирия и Нижегородская область с фокусом на Нижний Новгород.

Ранее URA.RU сообщало, что в России с 15 марта возобновились продажи туров по стране с кешбэком. Программа распространяется на туры до 1 июля.