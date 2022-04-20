В честь Елизаветы II компания Mattel выпустит куклу Barbie

21 апреля 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

В честь Елизаветы II выпустят куклу Barbie Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания Mattel выпустит куклу Barbie по образу и подобию Елизаветы II, в честь ее платинового юбилея. Королеве исполняется 96 лет 21 апреля, сообщает издание People. Вдохновленная одним из ее самых знаковых образов, кукла «Королева Елизавета II» одета в платье цвета слоновой кости и голубую ленту, украшенную орденскими знаками. Ансамбль дополнен сверкающей тиарой, созданной по мотивам тиары с бахромой королевы Марии, которую королева Елизавета надевала на свадьбу с принцем Филиппом. Кукла «Королева Елизавета» будет доступна для покупки в день рождения Елизаветы II. Ее цена составит 75 долларов. Серия кукол Barbie Tribute Series была запущена в 2021 году. Так, первая кукла из этой коллекции посвящалась американской комедийной актрисе Люсиль Болл. Именно она стала одной из первых телеведущих, проложивших женщинам путь в области развлечений. Букингемский дворец объявил о выходных торжествах в период со 2 по 5 июня. В это время отметят грандиозный праздник, посвященный платиновому юбилею королевы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Компания Mattel выпустит куклу Barbie по образу и подобию Елизаветы II, в честь ее платинового юбилея. Королеве исполняется 96 лет 21 апреля, сообщает издание People. Вдохновленная одним из ее самых знаковых образов, кукла «Королева Елизавета II» одета в платье цвета слоновой кости и голубую ленту, украшенную орденскими знаками. Ансамбль дополнен сверкающей тиарой, созданной по мотивам тиары с бахромой королевы Марии, которую королева Елизавета надевала на свадьбу с принцем Филиппом. Кукла «Королева Елизавета» будет доступна для покупки в день рождения Елизаветы II. Ее цена составит 75 долларов. Серия кукол Barbie Tribute Series была запущена в 2021 году. Так, первая кукла из этой коллекции посвящалась американской комедийной актрисе Люсиль Болл. Именно она стала одной из первых телеведущих, проложивших женщинам путь в области развлечений. Букингемский дворец объявил о выходных торжествах в период со 2 по 5 июня. В это время отметят грандиозный праздник, посвященный платиновому юбилею королевы.