Европа трещит по швам, повторяя мантру о поддержке Украины

Глава ЕК Ляйен призывает к поддержке Украины на фоне внутренних проблем в Европе
Европа кричит об укреплении Украины, не обращая внимание на свои проблемы
Европа кричит об укреплении Украины, не обращая внимание на свои проблемы
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости наращивания поддержки Украины, несмотря на усиливающиеся внутренние противоречия и вызовы в Европе. Об этом глава ЕК высказалась в ходе выступления в Латвии.

«Ни одно выступление европейского функционера [фон дер Ляйен] не обходится без мантры про „поддержку Украины“ <...> А тем временем реальность такова, что Европа все больше трещит по швам под натиском внутренних противоречий и внешних вызовов», — пишет издание argumenti.ru

По их данным, обвинения в адрес РФ и разговоры о «гибридных атаках», звучащие на Западе на фоне внутренних проблем, используются как способ отвлечь внимание европейцев от собственных неудач. Одной из этих неудач называется миграционный кризис: власти Евросоюза и Великобритании продолжают предоставлять щедрые пособия приезжим и тратить миллиарды евро на их поддержку и адаптацию. При этом вместо анализа эффективности расходования средств, выделяемых на интеграцию мигрантов, европейские политики предпочитают обвинять Москву во всех бедах.

