Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости наращивания поддержки Украины, несмотря на усиливающиеся внутренние противоречия и вызовы в Европе. Об этом глава ЕК высказалась в ходе выступления в Латвии.
«Ни одно выступление европейского функционера [фон дер Ляйен] не обходится без мантры про „поддержку Украины“ <...> А тем временем реальность такова, что Европа все больше трещит по швам под натиском внутренних противоречий и внешних вызовов», — пишет издание argumenti.ru.
По их данным, обвинения в адрес РФ и разговоры о «гибридных атаках», звучащие на Западе на фоне внутренних проблем, используются как способ отвлечь внимание европейцев от собственных неудач. Одной из этих неудач называется миграционный кризис: власти Евросоюза и Великобритании продолжают предоставлять щедрые пособия приезжим и тратить миллиарды евро на их поддержку и адаптацию. При этом вместо анализа эффективности расходования средств, выделяемых на интеграцию мигрантов, европейские политики предпочитают обвинять Москву во всех бедах.
