Повалий пытается скрыть возраст инъекциями для лица

Певица Таисия Повалий призналась в любви к современным косметологическим процедурам, которые помогают ей сохранять молодость. Об этом она рассказала журналистам за кулисами юбилейного концерта артистки Любови Успенской в концертном зале «Москва».
«Мы в хорошее время, девочки, живем. У нас очень развита косметология. Я, например, очень люблю „уколы красоты“ и не скрываю это. Поэтому все мы будем молодыми. И долго», — заявила Таисия Повалий в беседе с «Пятым каналом».
По словам певицы, секрет молодости заключается не только в эстетических процедурах, но и в позитивном отношении к жизни. Она посоветовала всем сохранять любовь к жизни и окружающему миру. Повалий поделилась, что ей нравится все: погода, виды из окна дома и машины, а также сама возможность заниматься любимым делом. Артистка отметила, что именно этот настрой помогает ей чувствовать себя молодой и радоваться каждому дню.
