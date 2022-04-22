На базе «Азова»* нашли методички американской армии

На базе националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) нашли методички армии США. В них были описаны методы борьбы с партизанством и ведения разведки.
«Российские военные нашли на базе нацбата „Азов“ под Мариуполем методические пособия американской армии. показанные распечатки — методички армии США на украинском и английских языках, предназначенные, в частности, для обучения борьбы с партизанством и ведения разведки», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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