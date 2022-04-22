На базе «Азова»* нашли методички американской армии

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Заседание областной Думы. Курган, документы на подпись, бумаги к заседанию
На базе «Азова» нашли распечатки из методичек армии США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На базе националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) нашли методички армии США. В них были описаны методы борьбы с партизанством и ведения разведки.

«Российские военные нашли на базе нацбата „Азов“ под Мариуполем методические пособия американской армии. показанные распечатки — методички армии США на украинском и английских языках, предназначенные, в частности, для обучения борьбы с партизанством и ведения разведки», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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На базе националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) нашли методички армии США. В них были описаны методы борьбы с партизанством и ведения разведки. «Российские военные нашли на базе нацбата „Азов“ под Мариуполем методические пособия американской армии. показанные распечатки — методички армии США на украинском и английских языках, предназначенные, в частности, для обучения борьбы с партизанством и ведения разведки», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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