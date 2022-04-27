Матвиненко потребовала «конкретных мер» по снижению цен

27 апреля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за снижение цен на товары в российских магазинах. По ее словам, после снижения курса рубля валюта практически вернулась к прежним показателям. «Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. Рост от 30 до 70 процентов. Сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне», — сказала спикер в ходе заседания совета законодателей. Трансляция велась на сайте Совета Федерации. Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. Последний пакет ограничений западные страны ввели 20 апреля. Однако судя по информации, от санкций пострадали в первую очередь европейцы. Они жалуются на резко выросшие счета за электроэнергию, цены на продукты, газ и воду. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за снижение цен на товары в российских магазинах. По ее словам, после снижения курса рубля валюта практически вернулась к прежним показателям. «Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. Рост от 30 до 70 процентов. Сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне», — сказала спикер в ходе заседания совета законодателей. Трансляция велась на сайте Совета Федерации. Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. Последний пакет ограничений западные страны ввели 20 апреля. Однако судя по информации, от санкций пострадали в первую очередь европейцы. Они жалуются на резко выросшие счета за электроэнергию, цены на продукты, газ и воду.