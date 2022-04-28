Спор с Соловьевым никак не отразится на рейтинге губернатора Свердловской области, считают пиарщики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

В telegram-канале «Россельбан», авторство которого приписывают директору Департамента информационной политики Свердловской области Юлии Хусаиновой и неформальному советнику губернатора Ринату Хазееву, подвели итоги скандала с участием телеведущего Владимира Соловьева и губернатора Евгения Куйвашева. Конфликт разгорелся, когда глава региона ответил Соловьеву, назвавшему екатеринбуржцев «либеральной мразотой», что вызвало у телеведущего ответную негативную реакцию и возглас «Стрелку забиваешь?»

«Владимир Рудольфович не был прав. Но он горячий человек, таких нередко заносит. Бывает, мы сами не ангелы. Мы тоже не были во всем правы в запале спора. В регионе есть масса других проблем, дискуссии в интернете с московскими пиарщиками — это не наш приоритет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Далее автор поста отмечает, что «при любом сценарии выборов Евгений Владимирович Куйвашев» уверенно побеждает и приводит доказательства, почему с этим прогнозом нужно считаться. В «Россельбане» раньше, чем в официальных СМИ сообщили о том, что единый день голосования может быть отложен. Такой пост появился в telegram-канале 24 февраля.

«Просто мы знаем больше и быстрее. При любом сценарии выборов Евгений Владимирович Куйвашев уверенно побеждает. В варианте прямых выборов — вновь в первом туре. Поэтому мы за прямые выборы. Будет через Законодательное собрание — еще проще. Всем мир», — говорится в сообщении.

Евгений Куйвашев вступил в дискуссию с Владимиром Соловьевым после того, как последний в разговоре с полпредом УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». Куйвашев заступился за свердловчан и посоветовал Соловьеву следить за языком. Телеведущий эмоционально отреагировал на слова губернатора, посоветовал ему прийти в себя.

В спор с московском журналистом вступили также свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, спортсмен Егор Мехонцев, замгубернатора Дмитрий Ионин, экс-глава региона Эдуард Россель, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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