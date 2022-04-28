Центр Перми перекроют ради спортсменов

1 мая в Перми пройдет массовая легкоатлетическая эстафета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

1 мая центральные улицы Перми будут закрыты для транспорта. Это делается для проведения легкоатлетической эстафеты, пояснили в правительстве Прикамья.

«1 мая в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты „Звезда“, открывающей летний спортивный сезон, изменится схема дорожного движения. Старт будет дан на стадионе „Динамо“, после чего участники преодолеют дистанцию 6 750 метров, которая будет разбита на 15 этапов и проложена по центральным улицам Перми», — сообщается на сайте кабмина.

Движение будет перекрыто с 10 до 15 часов на следующих участках:

Комсомольский проспект — по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту;

ул. Краснова — на участке от ул. Пушкина до ул. Газеты Звезда;

ул. Революции — от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда;

ул. Глеба Успенского — от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;

ул. Тимирязева — от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

ул. 1-я Красноармейская — от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

ул. Полины Осипенко — от ул. Пионерской до ул. Газеты Звезда.

Кроме того, с 00:00 30 апреля до 15:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка машин на Комсомольском проспекте от ул. Пушкина до дома № 67 и на ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Заявки на участие в эстафете подали 85 команд. На старт выйдут около двух тысяч человек, среди них рекордсмены чемпионата России по легкой атлетике Владимир Никитин и Константин Холмогоров. Старейшее в Прикамье легкоатлетическое соревнование состоится 1 мая уже в 92 раз.