В Челябинской области сошел с рельсов грузовой поезд

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Златоусте (Челябинская область) вечером 29 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на месте аварии работают оперативная группа и транспортный прокурор.
«На 6 пути станции Златоуст произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Задержан один электропоезд. На место выехала следственно-оперативная группа и транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В настоящий момент причины происшествия устанавливаются. Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Златоусте (Челябинская область) вечером 29 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на месте аварии работают оперативная группа и транспортный прокурор. «На 6 пути станции Златоуст произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Задержан один электропоезд. На место выехала следственно-оперативная группа и транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В настоящий момент причины происшествия устанавливаются. Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.