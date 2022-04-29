29 апреля 2022

В Челябинской области сошел с рельсов грузовой поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Из-за схода двух грузовых вагонов задержали пригородный поезд Фото:

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Златоусте (Челябинская область) вечером 29 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на месте аварии работают оперативная группа и транспортный прокурор.

«На 6 пути станции Златоуст произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Задержан один электропоезд. На место выехала следственно-оперативная группа и транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящий момент причины происшествия устанавливаются. Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Златоусте (Челябинская область) вечером 29 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на месте аварии работают оперативная группа и транспортный прокурор. «На 6 пути станции Златоуст произошел сход двух вагонов в составе грузового поезда. Задержан один электропоезд. На место выехала следственно-оперативная группа и транспортный прокурор», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В настоящий момент причины происшествия устанавливаются. Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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