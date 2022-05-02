Воздушные шары не стали отпускать в небо Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Верхней Салды сложили букву Z из двух тысяч шаров в поддержку спецоперации России на Украине. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Гигантская буква Z поднялась в небо Свердловской области. Так молодежные активисты из Верхней Салды поддержали движение „ZаМир“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Где? Где? В Салде». Там подчеркнули, что для изготовления символа понадобилось надуть около двух тысяч воздушных шаров.

Активистам потребовалось на работу десять часов. Собранную конструкцию привязали к тросам, удерживающим букву у земли. Это сделали для того, чтобы шарики не поднялись слишком высоко и не лопнули.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усилившихся обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. С целью защиты местных жителей Россия ввела войска на территорию республик. Президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация проводится для денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ подчеркивали, что российские военные действуют аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.