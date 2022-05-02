02 мая 2022

Свердловчане сложили букву Z из двух тысяч воздушных шаров. Видео

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Парад 9 мая. Тюмень , воздушные шары
Воздушные шары не стали отпускать в небо Фото:

Жители Верхней Салды сложили букву Z из двух тысяч шаров в поддержку спецоперации России на Украине. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Гигантская буква Z поднялась в небо Свердловской области. Так молодежные активисты из Верхней Салды поддержали движение „ZаМир“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Где? Где? В Салде». Там подчеркнули, что для изготовления символа понадобилось надуть около двух тысяч воздушных шаров.

Активистам потребовалось на работу десять часов. Собранную конструкцию привязали к тросам, удерживающим букву у земли. Это сделали для того, чтобы шарики не поднялись слишком высоко и не лопнули.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усилившихся обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. С целью защиты местных жителей Россия ввела войска на территорию республик. Президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация проводится для денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ подчеркивали, что российские военные действуют аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.

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Жители Верхней Салды сложили букву Z из двух тысяч шаров в поддержку спецоперации России на Украине. Информация об этом появилась в соцсетях. «Гигантская буква Z поднялась в небо Свердловской области. Так молодежные активисты из Верхней Салды поддержали движение „ZаМир“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Где? Где? В Салде». Там подчеркнули, что для изготовления символа понадобилось надуть около двух тысяч воздушных шаров. Активистам потребовалось на работу десять часов. Собранную конструкцию привязали к тросам, удерживающим букву у земли. Это сделали для того, чтобы шарики не поднялись слишком высоко и не лопнули. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усилившихся обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. С целью защиты местных жителей Россия ввела войска на территорию республик. Президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация проводится для денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ подчеркивали, что российские военные действуют аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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