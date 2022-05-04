04 мая 2022

Путин вручил экс-президенту «Лукойла» высшую награду РФ

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
Алекперов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Алекперова Вагита», — говорится в документе. Подчеркивается, что Алекперов получил орден за заслуги перед российским государством и добросовестную работу. Он внес большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

Ранее Алекперов заявил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла». Он также намерен досрочно сложить с себя полномочия президента компании. Такое решение было принято им на фоне западных санкций против него. На его место назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, работающий в компании больше 20 лет. Тем не менее, Алекперов сохранит влияние в «Лукойле» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров, уверены политологи Марат Баширов и Петр Кирьян.

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Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Алекперова Вагита», — говорится в документе. Подчеркивается, что Алекперов получил орден за заслуги перед российским государством и добросовестную работу. Он внес большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Ранее Алекперов заявил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла». Он также намерен досрочно сложить с себя полномочия президента компании. Такое решение было принято им на фоне западных санкций против него. На его место назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, работающий в компании больше 20 лет. Тем не менее, Алекперов сохранит влияние в «Лукойле» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров, уверены политологи Марат Баширов и Петр Кирьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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