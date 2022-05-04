Путин вручил экс-президенту «Лукойла» высшую награду РФ

05 мая 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Алекперов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Алекперова Вагита», — говорится в документе. Подчеркивается, что Алекперов получил орден за заслуги перед российским государством и добросовестную работу. Он внес большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Ранее Алекперов заявил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла». Он также намерен досрочно сложить с себя полномочия президента компании. Такое решение было принято им на фоне западных санкций против него. На его место назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, работающий в компании больше 20 лет. Тем не менее, Алекперов сохранит влияние в «Лукойле» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров, уверены политологи Марат Баширов и Петр Кирьян. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «О награждении государственными наградами Российской Федерации <…> орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Алекперова Вагита», — говорится в документе. Подчеркивается, что Алекперов получил орден за заслуги перед российским государством и добросовестную работу. Он внес большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Ранее Алекперов заявил о решении отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла». Он также намерен досрочно сложить с себя полномочия президента компании. Такое решение было принято им на фоне западных санкций против него. На его место назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, работающий в компании больше 20 лет. Тем не менее, Алекперов сохранит влияние в «Лукойле» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров, уверены политологи Марат Баширов и Петр Кирьян.