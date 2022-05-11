В Екатеринбурге пропал девятилетний школьник

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 11 мая девятилетний мальчик Никита не вернулся домой после школы. Об этом журналисту URA.RU сообщила руководитель спасательного отряда «ДПСО Прорыв» Наталья Лиса.
«Полиция попросила нас подключиться к поискам ребенка. Никита учится во вторую смену и не пришел домой после школы. Семья у мальчика благополучная, на учете не состоит», — рассказала Наталья.
Школьник был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, на ногах бежевые кроссовки с черными полосками, с собой нес школьный рюкзак. Телосложение у мальчика худощавое, рост 135 см, глаза карие, волосы темно-русые. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220.
«Розыском пропавшего занимается отделение полиции № 14 Екатеринбурга. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-14», — добавили в поисковом отряде.
Школьник после учебы во вторую смену не вернулся домой
Фото: сообщество «СРОО «ДПСО«ПРОРЫВ» Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»
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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш 11 мая девятилетний мальчик Никита не вернулся домой после школы. Об этом журналисту URA.RU сообщила руководитель спасательного отряда «ДПСО Прорыв» Наталья Лиса. «Полиция попросила нас подключиться к поискам ребенка. Никита учится во вторую смену и не пришел домой после школы. Семья у мальчика благополучная, на учете не состоит», — рассказала Наталья. Школьник был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, на ногах бежевые кроссовки с черными полосками, с собой нес школьный рюкзак. Телосложение у мальчика худощавое, рост 135 см, глаза карие, волосы темно-русые. Если вы видели Никиту, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89000440220. «Розыском пропавшего занимается отделение полиции № 14 Екатеринбурга. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-14», — добавили в поисковом отряде.