Прощание Ярославом пройдет 14 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ефрейтор из поселка Малышева Ярослав Винокуров погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказала глава поселка Мария Рубцова.

«Ярослав погиб 30 апреля при исполнении воинского долга во время специальной операции на Украине. 14 мая в 13.00 в ритуальном зале п. Малышева состоится прощание», — рассказала она.

Ярослав служил в звании ефрейтора. Занимал должность старшего стрелка мотострелкового отделения, 228 мотострелкового полка 90 гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

О начале специальной военной операции на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

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