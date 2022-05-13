УГМК ищет организатора лагеря для взрослых

Компания опубликовала вакансию организатора палаточного лагеря с рыбалкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Уральской горно-металлургической компании ищут сотрудника, который займется организацией палаточного лагеря с рыбалкой для клиентов. В обязанности помимо организации входит обеспечение хорошего клева, сообщает пресс-служба сайта по поиску вакансий HeadHunter.

«Есть в регионе и вакансия, предполагающая работу в лагере для взрослых: речь об организаторе палаточного лагеря с рыбалкой, которому предстоит обеспечивать безопасность, уборку, питание и хороший клев», — говорится в сообщении пресс-службы. В самом объявлении среди обязанностей также указаны: организация трансфера и поиск мест для лагеря.

От кандидатов ждут наличие опыта в этой или аналогичной сфере, организаторские способность и позитивный настрой. Требуемый опыт работы — один-три года. Размер зарплаты не указан, но работодатель обещает частичную занятость и гибкий график. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле в Свердловской области стало на 13% меньше предложений о работе по сравнению с мартом.