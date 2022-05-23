РБК: IT-специалисты покидают РФ без обратных билетов

23 мая 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Количество уезжающих айтишиков значительно превысило показатели прошлых лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество менеджеров, которые при выезде из России не купили обратный билет, в марте—апреле этого года резко возросло. Как сообщает РБК, со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб», доля таких билетов в апреле составила 47%, в марте — 70%. «Выводы компании основаны на анализе более 1 млн транзакций, прошедших через компанию за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов», — сообщает РБК ссылаясь на исследование «Аэроклуба». С конца февраля наблюдался большой отток IT-специалистов. Самыми популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья: Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ. Например, показатели спроса на размещение в Израиле превысили значения 2019 года на 73%. Большая часть запросов при этом оказалась из IT-сферы. Сравнение с 2019 годом было выбрано, так как тогда рынок был в более стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям. Таким, например, стал коронавирус в 2020 году. Ранее сооснователь «Лаборатории Касперского» и глава группы InfoWatch Наталья Касперская в ходе своего выступления в Госдуме призналась, что проблема оттока специалистов действительно существует. Также она рассказала, что, считает их возвращение вопросом времени. А Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций предложил ввести дополнительные меры поддержки, чтобы показать IT-специалистам, что государство их ценит.

Количество менеджеров, которые при выезде из России не купили обратный билет, в марте—апреле этого года резко возросло. Как сообщает РБК, со ссылкой на исследование агентства делового туризма «Аэроклуб», доля таких билетов в апреле составила 47%, в марте — 70%. «Выводы компании основаны на анализе более 1 млн транзакций, прошедших через компанию за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов», — сообщает РБК ссылаясь на исследование «Аэроклуба». С конца февраля наблюдался большой отток IT-специалистов. Самыми популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья: Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ. Например, показатели спроса на размещение в Израиле превысили значения 2019 года на 73%. Большая часть запросов при этом оказалась из IT-сферы. Сравнение с 2019 годом было выбрано, так как тогда рынок был в более стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям. Таким, например, стал коронавирус в 2020 году. Ранее сооснователь «Лаборатории Касперского» и глава группы InfoWatch Наталья Касперская в ходе своего выступления в Госдуме призналась, что проблема оттока специалистов действительно существует. Также она рассказала, что, считает их возвращение вопросом времени. А Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций предложил ввести дополнительные меры поддержки, чтобы показать IT-специалистам, что государство их ценит.