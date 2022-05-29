Минобороны РФ: российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Уничтоженный арсенал находился в Кривом Роге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили крупный арсенал с боеприпасами украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Такие данные в своем telegram-канале публикует Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ. Он находился на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных и нацбатов.

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Российские военные уничтожили крупный арсенал с боеприпасами украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Такие данные в своем telegram-канале публикует Минобороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ. Он находился на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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