Минобороны РФ: российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

29 мая 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Уничтоженный арсенал находился в Кривом Роге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили крупный арсенал с боеприпасами украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Такие данные в своем telegram-канале публикует Минобороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ. Он находился на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных и нацбатов.

Российские военные уничтожили крупный арсенал с боеприпасами украинских военнослужащих в Днепропетровской области. Такие данные в своем telegram-канале публикует Минобороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ. Он находился на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных и нацбатов.