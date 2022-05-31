Соловьев запустил фейк об увольнении главы лицея после ЛГБТ-танца. Скрин

31 мая 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Команда телеведущего Владимира Соловьева стала автором масштабного фейка об увольнении директора екатеринбургского лицея №12. Информация об увольнении главы учебного заведения, а также об отстранении от работы завуча и классного руководителя появилась в telegram-канале «УРАЛLIVE». Скандал разгорелся после того, как Соловьев опубликовал в соцсетях кадры с «ЛГБТ-танцем» учеников. «После ЛГБТ-скандала в уральском лицее отстранили завуча и классную руководительницу, директор уволена. Источник в лицее № 12 сообщил, что встреча с представителями министерства образования оказалась „жесткой“. На время служебной проверки временно отстранены от должности завуч, курировавшая скандальный конкурс танцев, и классная руководительница 10 класса — именно 10-классники устроили ЛГБТ-танец. Поддержавшая развратников директор Любовь Кулеева уже уволена», — сообщили в telegram-канале, подконтрольном телеведущему. Однако по данным источников URA.RU, решение об увольнении директора лицея принято не было. Сейчас в управлении образования работает спецкомиссия, которая и будет принимать решение о том, оставить ли Кулееву на своем посту или уволить. Сама Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. Но министр образования Биктуганов по итогам выезда чиновников на место заявил: «считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заступился за директора лицея, заявив, что не допустит ее увольнения. Глава региона не обошел стороной и журналиста, начавшего ЛГБТ-скандал. Куйвашев отметил, что доверяет родителям учеников гораздо больше, чем Соловьеву.