Американцы высмеяли ошибки Байдена. «Каждый день подтирать приходится»

01 июня 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Байдена высмеяли за отказ поставлять оружие Украине Фото: Patrick Semansky AP/TASS Американцы были возмущены тем, что речь лидера США Джо Байдена о поставках ракет на Украину была подвержена критике и сомнению конгрессмена Адама Смита. Он назвал «небрежным замечанием» слова о том, что США якобы не желают поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России. Читатели веб-сайта Breitbart отметили, что после каждого выступления Байдена обязательно находится тот, кто вносит «поправки» в его высказывания. «Каждый раз, как он (Байден — прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду», — написал Paul Wilson в комментариях изданию Breitbart. Некоторые читатели этой статьи отметили, что Байдену нужен переводчик, который будет разъяснять каждое заявление лидера США. Еще один читатель американского издания возмутился тем, что за президентом США нужен якобы «уход». «Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?», — задался вопросами Canadianhegemony. Ранее URA.RU писало, что Байден отказался отправлять Украине ракетные системы, которые способны нанести удар по территории России. Страны Запада и США резко увеличили поставки оружия Украине после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации страны. Так, конгресс США одобрил проект финансовой помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Кроме того, в Кремле заявили, что поставки оружия на Украину западными странами угрожают безопасности континента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американцы были возмущены тем, что речь лидера США Джо Байдена о поставках ракет на Украину была подвержена критике и сомнению конгрессмена Адама Смита. Он назвал «небрежным замечанием» слова о том, что США якобы не желают поставлять Украине ракеты, способные нанести удары по России. Читатели веб-сайта Breitbart отметили, что после каждого выступления Байдена обязательно находится тот, кто вносит «поправки» в его высказывания. «Каждый раз, как он (Байден — прим. ред.) отступает от текста на телесуфлере, кому-то приходится выходить и говорить, что он совсем не это имел в виду», — написал Paul Wilson в комментариях изданию Breitbart. Некоторые читатели этой статьи отметили, что Байдену нужен переводчик, который будет разъяснять каждое заявление лидера США. Еще один читатель американского издания возмутился тем, что за президентом США нужен якобы «уход». «Опять? За Байденом теперь каждый день подтирать приходится? А можно кого-то взрослого вернуть?», — задался вопросами Canadianhegemony. Ранее URA.RU писало, что Байден отказался отправлять Украине ракетные системы, которые способны нанести удар по территории России. Страны Запада и США резко увеличили поставки оружия Украине после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации страны. Так, конгресс США одобрил проект финансовой помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Кроме того, в Кремле заявили, что поставки оружия на Украину западными странами угрожают безопасности континента.