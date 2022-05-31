Екатеринбургский исследователь стрит-арта подшутил над Соловьевым. «Зачем он гуглит видео с детьми?»

01 июня 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург», исследователь стрит-арта Алексей Шахов подшутил над телеведущим Владимиром Соловьевым, раскритиковавшим екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Шахов в своем telegram-канале задался вопросом: «Зачем журналист гуглит видео с танцующими школьниками?». «Ни у кого не появляются вопросы, зачем Владимир Соловьев гуглит видео с танцующими школьниками. А затем рассказывает о нем с фразой: «Не могу себе отказать в удовольствии?», — написал исследователь. Скандал начался с того, что Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Соловьев обвинил в этом Ельцин Центр, негативно влияющий на молодежь. Однако директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Министр образования Свердловской области предложил уволить директрису. На ее защиту встали родители. Евгений Куйвашев также вступился за администрацию лицея, ответив Соловьеву, что родителям доверяет больше, чем ему. Губернатора поддержала журналистка Ксения Собчак, заявившая, что из-за школьников никто геями не стал.