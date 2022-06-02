Челябинский пенсионер погиб, упав в садовую яму

Пожилой мужчина ушел в сад и не вернулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионер погиб на территории СНТ в Еткульском районе (Челябинская область). По предварительным данным, мужчина упал в садовую яму на своем участке, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Несчастный случай произошел в садовом товариществе „Кузнец“. Туда на участок утром 2 июня уехал 70-летний пенсионер. Вечером он перестал выходить на связь с родными, тогда его сын поехал в сад и нашел тело отца в яме на территории участка», — рассказал источник.

Причину смерти пожилого мужчины предстоит установить экспертам. Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию прокомментируют позднее.