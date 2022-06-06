В озерах Челябинска нашли опасные инфекции

Вода не соответствует гигиеническим нормативам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода в озерах Челябинска содержит потенциально опасные инфекции. Лабораторные исследования показали, что качество воды Шершневского водохранилища, озера Первое и озера Смолино не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Обращаем внимание, что купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. Качество воды в таких местах не гарантировано. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания — ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии», — заявили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследований воды на пляжах «Шершневский», «Первоозерный» и «Смолинский» также не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В Челябинске открытие пляжного сезона состоялось 1 июня. В этом году мэрия организовала три новых муниципальных пляжа. На Первом озере сделали пляж под названием «Чайка», на Смолино появился пляж «Спортивный», а на Шершневском водохранилище появился пляж «Белый парус».