В Крыму снесут автосервис, где отказались помочь военным РФ

Автосервис, в котором отказали в помощи ВС РФ, оказался незаконной постройкой, сообщил глава парламента Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Администрация крымского поселения обязала снести автосервис, в котором отказались помогать российским военным. В СТО выявили нарушения, объяснил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В вопросе с хозяином СТО (станция технического обслуживания — прим. URA.RU), отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — сказал Константинов в разговоре с РИА «Новости».

«Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — добавил Константинов.

Так глава крымского парламента прокомментировал видео, снятое одним из военных РФ. На нем сотрудники сервиса отказали в ремонте колеса, аргументируя тем, что «военным не помогают».

Вооруженные силы РФ участвуют в специальной операции по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.