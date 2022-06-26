Екатеринбуржцы атаковали угрозами клуб, где не пустили тувинок. Скрины

26 июня 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Люди звонили с угрозами в хостес клуба (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчане заступились за тувинок, которых охранник не пропустил в клуб «Air», объяснив это «расизмом». Люди звонили в клуб с угрозами, сообщает пресс-служба «Air» в соцсетях. «Мы уже принесли извинения девушкам, но хотим предать случай огласке и публично выразить свою официальную позицию. Мы против расизма в любых отношениях. <…> Отдельно обращаемся к людям, которые звонят нашим хостес с угрозами. Единственное, что вы можете этим добиться — довести девушек до слез, которые не имеют отношения к конфликту», — говорится в сообщении. Екатеринбуржцы после скандала атаковали соцсети «Air». Некоторые пожелали «скорейшего закрытия» клубу, другие — призвали уволить охранника. Пресс-служба «Air» опубликовала пост с извинениями девушкам, чтобы «придать огласку случившемуся». Также «Air» пожертвует часть прибыли от 26-го июня в фонд поддержки малых народов России, говорится в сообщении клуба. Конфликт произошел в екатеринбургском клубе «Air» ночью 26-го июня. Охранник клуба не пустил двух девушек из Республики Тыва «на основании расизма». Ночной клуб «Air» извинился перед девушками за произошедшее, пригласив девушек в гости. Но те отказались, потому что улетают домой. Охранника, не пустившего девушек в клуб уволили. А с организацией, предоставляющей охрану заведению, разорвали контракт. Менеджер клуба рассказал URA.RU, что девушки приняли извинения хорошо. Пост с извинениями клуба Фото: соцсети ночного клуба «Air» Екатеринбуржцы захейтили клуб в комментариях Фото: соцсети ночного клуба «Air» Переписка менеджера «Air» с тувинкой Фото: менеджер ночного клуба «Air» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчане заступились за тувинок, которых охранник не пропустил в клуб «Air», объяснив это «расизмом». Люди звонили в клуб с угрозами, сообщает пресс-служба «Air» в соцсетях. «Мы уже принесли извинения девушкам, но хотим предать случай огласке и публично выразить свою официальную позицию. Мы против расизма в любых отношениях. <…> Отдельно обращаемся к людям, которые звонят нашим хостес с угрозами. Единственное, что вы можете этим добиться — довести девушек до слез, которые не имеют отношения к конфликту», — говорится в сообщении. Екатеринбуржцы после скандала атаковали соцсети «Air». Некоторые пожелали «скорейшего закрытия» клубу, другие — призвали уволить охранника. Пресс-служба «Air» опубликовала пост с извинениями девушкам, чтобы «придать огласку случившемуся». Также «Air» пожертвует часть прибыли от 26-го июня в фонд поддержки малых народов России, говорится в сообщении клуба. Конфликт произошел в екатеринбургском клубе «Air» ночью 26-го июня. Охранник клуба не пустил двух девушек из Республики Тыва «на основании расизма». Ночной клуб «Air» извинился перед девушками за произошедшее, пригласив девушек в гости. Но те отказались, потому что улетают домой. Охранника, не пустившего девушек в клуб уволили. А с организацией, предоставляющей охрану заведению, разорвали контракт. Менеджер клуба рассказал URA.RU, что девушки приняли извинения хорошо.