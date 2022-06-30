Екатеринбургский ресторатор, экс-владелец бара «Огонек» Евгений Кексин выступил против новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald’s. В своих соцсетях он написал, что никогда не зайдет в новый ресторан.
«Я принял для себя решение, что никогда не зайду в это место. А также никогда не буду есть их бургеры! Это принцип — и точка!», — пояснил Кексин.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с Евгением Кексиным для получения комментария. Но тот на момент публикации ему не ответил.
McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. В Екатеринбурге после перерыва в работе заработали лишь несколько ресторанов новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», которые ранее назывались McDonald’s. Сотрудники сети перед открытием избавлялись от буквы М на одежде и закрашивали ее на соусах.
Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в скандал после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Владимир Соловьев узнал об инциденте и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение. На что телеведущий лишь ответил, что Кексин неуважительно относится к своим посетителям.
Скрины постов из соцсетей Кексина
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Екатеринбургский ресторатор, экс-владелец бара «Огонек» Евгений Кексин выступил против новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald’s. В своих соцсетях он написал, что никогда не зайдет в новый ресторан. «Я принял для себя решение, что никогда не зайду в это место. А также никогда не буду есть их бургеры! Это принцип — и точка!», — пояснил Кексин. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Евгением Кексиным для получения комментария. Но тот на момент публикации ему не ответил. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. В Екатеринбурге после перерыва в работе заработали лишь несколько ресторанов новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», которые ранее назывались McDonald’s. Сотрудники сети перед открытием избавлялись от буквы М на одежде и закрашивали ее на соусах. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в скандал после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Владимир Соловьев узнал об инциденте и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение. На что телеведущий лишь ответил, что Кексин неуважительно относится к своим посетителям.