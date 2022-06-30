Екатеринбургский ресторатор бойкотирует новые McDonald’s. «Это принцип — и точка». Скрины

01 июля 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Евгений Кексин заявил, что не будет кушать бургеры новой сети «Вкусно — и точка» (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургский ресторатор, экс-владелец бара «Огонек» Евгений Кексин выступил против новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald’s. В своих соцсетях он написал, что никогда не зайдет в новый ресторан. «Я принял для себя решение, что никогда не зайду в это место. А также никогда не буду есть их бургеры! Это принцип — и точка!», — пояснил Кексин. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Евгением Кексиным для получения комментария. Но тот на момент публикации ему не ответил. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. В Екатеринбурге после перерыва в работе заработали лишь несколько ресторанов новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», которые ранее назывались McDonald’s. Сотрудники сети перед открытием избавлялись от буквы М на одежде и закрашивали ее на соусах. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в скандал после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Владимир Соловьев узнал об инциденте и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение. На что телеведущий лишь ответил, что Кексин неуважительно относится к своим посетителям. Скрины постов из соцсетей Кексина Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский ресторатор, экс-владелец бара «Огонек» Евгений Кексин выступил против новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», пришедшей на смену McDonald’s. В своих соцсетях он написал, что никогда не зайдет в новый ресторан. «Я принял для себя решение, что никогда не зайду в это место. А также никогда не буду есть их бургеры! Это принцип — и точка!», — пояснил Кексин. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Евгением Кексиным для получения комментария. Но тот на момент публикации ему не ответил. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. В Екатеринбурге после перерыва в работе заработали лишь несколько ресторанов новой сети общественного питания «Вкусно — и точка», которые ранее назывались McDonald’s. Сотрудники сети перед открытием избавлялись от буквы М на одежде и закрашивали ее на соусах. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в скандал после того, как выложил у себя в соцсетях фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Владимир Соловьев узнал об инциденте и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение. На что телеведущий лишь ответил, что Кексин неуважительно относится к своим посетителям.