В Екатеринбурге раскрыли все фишки нового скейт-парка

Скейт-парк можно пересобрать под любые нужды (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Организаторы крупнейшего скейт-парка трансформера на Урале рассказали его главные фишки. К примеру, все конструкции скейт-парка имеют толщину два миллиметра, что позволяет защитить людей от травматизма, сообщили корреспонденту URA.RU организаторы.

«Парк-конструктор собран таким образом, что его можно пересобрать под любые нужды. Скейт-парк собран из более 200 элементов. Центральный трамплин — самый большой на Урале. Его длина 2,5 метра», — пояснили организаторы.

Также они добавили, что общая протяженность конструкций составляет 1250 метров, разворотная стена — 5,5 метров, а спаянная рамка позволяет совершать прыжки на 5-6 метров. Защитное покрытие всех конструкций убережет от травматизма.

Открыли скейт-парк второго июля под гимн Российской Федерации. Перед гостями выступил мэр города Алексей Орлов, а затем стартовал чемпионат в дисциплинах BMX, скейтбординг и самокат. Вечером на площадке состолось мотошоу, а после выступили Feduk, ST и Эльдар Джарахов. На фестивале RCC Extreme в честь открытия скейт-парка в Екатеринбурге присутствовали 24 тысячи человек.

Новый скейт-парк в Екатеринбурге построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта — рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка.

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