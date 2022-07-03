Студенты опасаются, что выданные дипломы не будут котироваться у работодателей и в других вузах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники Уральского федерального университета (УрФУ) заметили после получения диплома, что в документе об образовании в приложении отсутствует регистрационный номер. Об этом URA.RU рассказал один из выпускников вуза.

«Стал рассматривать диплом и заметил, что на приложении к диплому нет ни регистрационного номера, ни даты — вместо нее красуется лишь слово „года“. При этом на другом вкладыше номер есть. Получается, что диплом оказывается недействительным», — рассказывает студент. Также он выразил беспокойство, что многие студенты уже уехали из Екатеринбурга, и им будет проблематично решать вопрос с отсутствием регистрационного номера.

URA.RU обратилось за комментарием в УрФУ, где пояснили, что проблема могла возникнуть из-за технического сбоя. «Возможно, был технический сбой базы, выгрузка не прошла — мы продолжаем испытывать атаки на информационные системы. Ребятам можно обратиться в отдел сопровождения государственной аттестации по адресу: улица Мира, 19, кабинет И-217 или по телефону: 375-97-52», — заявила пресс-служба.

2 июля 2022 года в Уральском федеральном университете прошел выпускной. Поздравить студентов пришел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После торжественной части выпускники отправились отмечать праздник в ночной клуб. Также ранее в первый день приема документов от абитуриентов сайт университета подвергся хакерским атакам.

Так выглядел диплом образца 2019 года: на нем есть регистрационный номер на двух вкладышах Фото: URA.RU

А так выглядит документ в 2022 году Фото: читатель URA.RU