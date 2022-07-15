15 июля 2022

Свердловские зэки сошьют одежду для психбольницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, больница, душевнобольной
Заключенные оденут медработников пермской психбольницы Фото:

Заключенные невьянской колонии (Свердловская область) сошьют форму для сотрудников Пермской краевой психиатрической больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«В швейных цехах центра трудовой адаптации ИК-46 Невьянска полным ходом идет выполнение заказа […] Будет изготовлено более 2500 медицинских костюмов, халатов, костюмов для хирурга. Для мужчин и женщин в трех цветовых вариантах: белый, бирюзовый и голубой, — различных размеров», — рассказали в ведомстве. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенные тагильской ИК-5 сделают партию остановочных комплексов для Тобольска. До этого заключенные исправительной колонии в Тавде сшили две тысячи рабочих костюмов для Москвы.

Заключенные сошьют костюмы для хирургов и других сотрудников психбольницы
Фото:

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Заключенные невьянской колонии (Свердловская область) сошьют форму для сотрудников Пермской краевой психиатрической больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В швейных цехах центра трудовой адаптации ИК-46 Невьянска полным ходом идет выполнение заказа […] Будет изготовлено более 2500 медицинских костюмов, халатов, костюмов для хирурга. Для мужчин и женщин в трех цветовых вариантах: белый, бирюзовый и голубой, — различных размеров», — рассказали в ведомстве. Стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные тагильской ИК-5 сделают партию остановочных комплексов для Тобольска. До этого заключенные исправительной колонии в Тавде сшили две тысячи рабочих костюмов для Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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