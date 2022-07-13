Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении.
По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления.
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Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении. По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами. А зэки ИК-46 изготовили для московских студентов мебель.