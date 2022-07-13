13 июля 2022

Свердловские зэки снабдят Тюмень автобусными остановками. Видео, фото

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Заключенные ИК-5 сделают 18 остановок для Тобольска Фото:

Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления.

Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами. А зэки ИК-46 изготовили для московских студентов мебель.

Остановки расписываются вручную
Фото:
40 заключенных ИК-5 создают автобусные остановки
Фото:
18 автобусных остановок будут переданы Тобольску
Фото:

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Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении. По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами. А зэки ИК-46 изготовили для московских студентов мебель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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