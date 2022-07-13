Свердловские зэки снабдят Тюмень автобусными остановками. Видео, фото

13 июля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Заключенные ИК-5 сделают 18 остановок для Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении. По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами. А зэки ИК-46 изготовили для московских студентов мебель. Остановки расписываются вручную Фото: ГУФСИН по Свердловской области 40 заключенных ИК-5 создают автобусные остановки Фото: ГУФСИН по Свердловской области 18 автобусных остановок будут переданы Тобольску Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные тагильской ИК-5 (Свердловская область) сделают партию остановочных комплексов для Тобольска (Тюмень). Всего в партии 18 остановок, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «18 остановок для Тобольска изготовят в ИК-5 (Нижний Тагил). Заказ является государственным (заказчиком выступает муниципалитет)», — говорится в сообщении. По словам ведомства, остановки расписываются вручную в определенной цветовой тематике по эскизам заказчика. К созданию таких остановок привлечены 40 осужденных. Они получают зарплату, с помощью которой смогут выплачивать иски и алименты. Также им засчитывается официальный трудовой стаж и производятся пенсионные отчисления. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами. А зэки ИК-46 изготовили для московских студентов мебель.