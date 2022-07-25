Свердловские власти одобрили отказ от AppStore и Google Play

Заксобрание Свердловской области поддержало федеральную инициативу о создании российского аналога платформ AppStore и Google Play. В поддержку отечественного аналога депутаты высказались единогласно, передает корреспондент URA.RU.
«В условиях санкционного давления сохраняется глобальная неопределенность с поставками оборудованиями и отключением от иностранной IT-инфраструктуры. Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на устройства. По информации профильного министерства, данное ПО уже разработано», — заявил в докладе депутат от «Новых людей» Владимир Загайнов.
Члены парламента в полном составе высказались за принятие нормы: все 46 присутствующих депутатов проголосовали утвердительно. Кроме того, по словам авторов доклада, законопроект поддерживает и губернатор Евгений Куйвашев.
Магазины AppStore и Google Play ранее удалили часть российских приложений, доступных для скачивания. Среди них были и важнейшие сервисы, в том числе «Альфа-Банк» и «Сбербанк Онлайн». Это произошло после объявления Россией о начале спецоперации на Украине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручал к 1 июня разработать отечественную экосистему.
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