В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году. Видео

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Год Тефтелеву. Челябинск., элеватор
На элеваторе несколько недель продолжался пожар (архивное фото) Фото:

В столице Ливана Бейруте обрушился аварийный элеватор, который воздвигли два года назад после взрыва. Очевидцы опубликовали кадры обрушения в социальных сетях.

Рухнувший элеватор располагался в порту Бейрута. На нем несколько недель продолжался сильный пожар.

В 2020 году в порту Бейрута произошел крупный взрыв, сообщает RT. На месте происшествия работали российские спасатели.

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В столице Ливана Бейруте обрушился аварийный элеватор, который воздвигли два года назад после взрыва. Очевидцы опубликовали кадры обрушения в социальных сетях. Рухнувший элеватор располагался в порту Бейрута. На нем несколько недель продолжался сильный пожар. В 2020 году в порту Бейрута произошел крупный взрыв, сообщает RT. На месте происшествия работали российские спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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