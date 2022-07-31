На элеваторе несколько недель продолжался пожар (архивное фото)
В столице Ливана Бейруте обрушился аварийный элеватор, который воздвигли два года назад после взрыва. Очевидцы опубликовали кадры обрушения в социальных сетях.
Рухнувший элеватор располагался в порту Бейрута. На нем несколько недель продолжался сильный пожар.
В 2020 году в порту Бейрута произошел крупный взрыв, сообщает RT. На месте происшествия работали российские спасатели.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться