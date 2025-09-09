Названа предварительная причина крушения самолета в Ростовской области

Причиной крушения самолета Ан-2 в Ростовской области, в результате которого погиб пилот, стала ошибка пилотирования. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Одна из основных причин происшествия, которая в настоящее время рассматривается, это ошибка пилотирования», — сообщили в экстренных службах региона для ТАСС. Подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. На месте работают специалисты экстренных служб.
