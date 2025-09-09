В Ростовской области разбился самолет Ан-2, пилот погиб: все подробности ЧП к этому часу

В Ростовской области произошло крушение легкомоторного самолета Ан-2. Воздушное судно выполняло сельхозработы и упало неподалеку от хутора Морозов. По предварительным данным, пилот погиб на месте, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Детали происшествия
По информации ведомства, сообщение о падении поступило утром 3 сентября. «В 09:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в 4 км юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия привлекли силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На место прибыли 15 сотрудников РСЧС и шесть спасателей МЧС России.
Возможные причины аварии
По данным источника ТАСС в экстренных службах, одной из основных рассматриваемых версий катастрофы стала ошибка пилотирования. Окончательные выводы будут сделаны после проведения проверки и анализа состояния воздушного судна.
Комментарий очевидцев
Очевидцы отмечают, что самолет выглядел крайне изношенным. «Только сегодня по трассе ехал, он пролетал над нами, метров 100 его высота была. Да самолет-то времен батьки Махно, неудивительно. Увы, ничего не могу сказать», — рассказал URA.RU один из местных жителей.
По словам очевидцев, самолет регулярно использовался этим летом для обработки полей. При этом его техническое состояние вызывало вопросы у местных жителей: медленный полет на малой высоте создавал впечатление, что машина эксплуатируется на пределе своих возможностей.
