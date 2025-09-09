Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры получили возможность взять с собой дополнительную сумку
Пассажиры получили возможность взять с собой дополнительную сумку Фото:

Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Нововведения коснулись как размеров, так и веса багажа, который можно взять с собой в салон самолета. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Для нас важно не только сохранять низкие цены на билеты, но и слышать каждого клиента. Именно поэтому для вашего удобства мы скорректировали правила провоза ручной клади», — говорится в официальном telegram-канале «Победы». Теперь ручная кладь не ограничена по весу, а ее размеры увеличены: максимальные разрешенные габариты составляют 15х36х30 см.

Кроме основной ручной клади, пассажиры получили возможность взять с собой дополнительную сумку. Это может быть рюкзак габаритами не более 12х36х30 см, либо дамская сумочка или портфель аналогичных размеров. Главное условие — вся дополнительная поклажа должна помещаться в специальный калибратор. Для тех, кто привык к прежним стандартам ручной клади (36х30х27 см), авиакомпания сохранила возможность продолжать пользоваться этими габаритами.

Без дополнительной платы пассажиры по-прежнему могут взять на борт ряд предметов, необходимых в дороге. В их числе:

  • Товары из магазинов duty free, упакованные в опломбированный пакет (до 24х32х10 см);
  • Ноутбук в мягком чехле;
  • Зонт-трость;
  • Букет цветов;
  • Верхнюю одежду;
  • Один костюм в портпледе;
  • Питание для ребенка на время полета;
  • Лекарства и диетические продукты, необходимые на период перелета;
  • Устройства для переноски ребенка (при перевозке детей);
  • Используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости и ходунки.

Изменения в правилах стали следствием решения Щербинского суда Москвы. По требованию прокуратуры суд признал прежние нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией, незаконными и обязал «Победу» увеличить допустимые размеры. Суд постановил установить бесплатную норму провоза ручной клади габаритами не менее 36х30х27 см и весом не менее 5 кг, а также разрешить провоз товаров из duty free габаритами не менее 24x32x5 см.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Нововведения коснулись как размеров, так и веса багажа, который можно взять с собой в салон самолета. Об этом сообщили в авиакомпании. «Для нас важно не только сохранять низкие цены на билеты, но и слышать каждого клиента. Именно поэтому для вашего удобства мы скорректировали правила провоза ручной клади», — говорится в официальном telegram-канале «Победы». Теперь ручная кладь не ограничена по весу, а ее размеры увеличены: максимальные разрешенные габариты составляют 15х36х30 см. Кроме основной ручной клади, пассажиры получили возможность взять с собой дополнительную сумку. Это может быть рюкзак габаритами не более 12х36х30 см, либо дамская сумочка или портфель аналогичных размеров. Главное условие — вся дополнительная поклажа должна помещаться в специальный калибратор. Для тех, кто привык к прежним стандартам ручной клади (36х30х27 см), авиакомпания сохранила возможность продолжать пользоваться этими габаритами. Без дополнительной платы пассажиры по-прежнему могут взять на борт ряд предметов, необходимых в дороге. В их числе: Изменения в правилах стали следствием решения Щербинского суда Москвы. По требованию прокуратуры суд признал прежние нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией, незаконными и обязал «Победу» увеличить допустимые размеры. Суд постановил установить бесплатную норму провоза ручной клади габаритами не менее 36х30х27 см и весом не менее 5 кг, а также разрешить провоз товаров из duty free габаритами не менее 24x32x5 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...