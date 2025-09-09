Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Нововведения коснулись как размеров, так и веса багажа, который можно взять с собой в салон самолета. Об этом сообщили в авиакомпании.
«Для нас важно не только сохранять низкие цены на билеты, но и слышать каждого клиента. Именно поэтому для вашего удобства мы скорректировали правила провоза ручной клади», — говорится в официальном telegram-канале «Победы». Теперь ручная кладь не ограничена по весу, а ее размеры увеличены: максимальные разрешенные габариты составляют 15х36х30 см.
Кроме основной ручной клади, пассажиры получили возможность взять с собой дополнительную сумку. Это может быть рюкзак габаритами не более 12х36х30 см, либо дамская сумочка или портфель аналогичных размеров. Главное условие — вся дополнительная поклажа должна помещаться в специальный калибратор. Для тех, кто привык к прежним стандартам ручной клади (36х30х27 см), авиакомпания сохранила возможность продолжать пользоваться этими габаритами.
Без дополнительной платы пассажиры по-прежнему могут взять на борт ряд предметов, необходимых в дороге. В их числе:
- Товары из магазинов duty free, упакованные в опломбированный пакет (до 24х32х10 см);
- Ноутбук в мягком чехле;
- Зонт-трость;
- Букет цветов;
- Верхнюю одежду;
- Один костюм в портпледе;
- Питание для ребенка на время полета;
- Лекарства и диетические продукты, необходимые на период перелета;
- Устройства для переноски ребенка (при перевозке детей);
- Используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости и ходунки.
Изменения в правилах стали следствием решения Щербинского суда Москвы. По требованию прокуратуры суд признал прежние нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией, незаконными и обязал «Победу» увеличить допустимые размеры. Суд постановил установить бесплатную норму провоза ручной клади габаритами не менее 36х30х27 см и весом не менее 5 кг, а также разрешить провоз товаров из duty free габаритами не менее 24x32x5 см.
