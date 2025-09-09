Мэр Сочи пообещал выплату семье погибшего после атаки БПЛА

Мужчина погиб в Сочи после атаки дрона
Мужчина погиб в Сочи после атаки дрона

Семья жителя Липецка, погибшего в ходе атаки БПЛА в Сочи, получит выплату в размере 500 тысяч рублей из благотворительного фонда. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

«Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда», — пообещал мэр. По его словам, все необходимые меры поддержки для граждан, чьи дома пострадали в результате атаки беспилотников, уже определены и реализуются. 

Осколки сбитого дрона упали на машину, в котором находился погибший. Также осколки повредили фасады семи жилых домов и другие транспортные средства. 

