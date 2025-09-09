Планы властей Латвии по выдворению 841 гражданина России «чудовищным примером неонацизма». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это чудовищный пример того, что не имеет другого названия, как неонацизм», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что меры предпринимаются по национальному признаку, в том числе с целью устрашения носителей русского языка и культуры. При этом отсутствуют какие-либо юридические основания для подобных действий.
Ранее Мария Захарова заявила, что европейские политики утратили контроль над своим регионом. По ее словам, европейские лидеры практически свели на нет рассуждения о демократии, развитие которой, по их мнению, известно только им самим, поскольку не смогли сохранить стабильность на своем континенте.
