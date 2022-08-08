08 августа 2022

Метеорологи сообщили о помутнении неба в Пермском крае

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, лесной пожар
Смог от лесных пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском АО, добрался до Пермского края Фото:
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Лесные пожары в России

Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары

«Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи.

В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области.

Серо-желтая пелена на космоснимке — смог от лесных пожаров
Фото:

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Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары «Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи. В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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