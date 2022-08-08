Метеорологи сообщили о помутнении неба в Пермском крае

Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары
«Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи.
В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области.
Серо-желтая пелена на космоснимке — смог от лесных пожаров
Фото: паблик «Метеоролог и я», «ВКонтакте»
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Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары «Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи. В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области.