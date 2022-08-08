Метеорологи сообщили о помутнении неба в Пермском крае

09 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Смог от лесных пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском АО, добрался до Пермского края Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары «Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи. В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области. Серо-желтая пелена на космоснимке — смог от лесных пожаров Фото: паблик «Метеоролог и я», «ВКонтакте»

Жители Пермского края отмечают помутнение неба. Об этом сообщается в паблике погоде «Метеоролог и я», который уточняет, что причиной помутнения стали лесные пожары «Сегодня [9 августа] на востоке Пермского края жители отмечают помутнение неба. Оно связано с многочисленными пожарами в Ханты-Мансийском АО. Дымовые шлейфы (на космическом снимке в виде серо-желтой пелены) вчера достигли Свердловской области, а сегодня мгла распространилась на восток нашего региона», — поясняют метеорологи. В Ханты-Мансийском АО бушуют лесные пожары. Сейчас огнем охвачены десятки тысяч гектаров леса. К борьбе с пожарами власти региона привлекли два самолета-амфибии Бе-200, а также пожарные подразделения из соседней Иркутской области.