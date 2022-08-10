Военные РФ сбили украинские самолеты и уничтожили беспилотники

Российская авиация сбила украинский Су-27 Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие сбили три украинских самолета, а также уничтожили девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

С помощью средств противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотников в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка ДНР и на западной окраине Донецка. В Херсонской области над населенным пунктом Крынки были сбиты две баллистические ракеты «Точка-У», а районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов РСЗО HIMARS. Российская армия перехватила четыре снаряда РСЗО «Смерч» в Николаевской области.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Российская армия уже освободила территорию ЛНР. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Донбасса, 10 августа они обстреляли Донецк, передает телеканал 360. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что уничтожили до 250 иностранных наемников, которые сражались на стороне ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей».