В Минобороны Украины назвали условие проведения переговоров с РФ

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Украина согласна на переговоры с Россией, если в них будут участвовать украинские партнеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры Украины и России возможны только при условии, что за столом будут сидеть украинские партнеры. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен, только если за столом сидят наши партнеры. Потому что разговаривать с россиянами и получить „Минск-3“ нет никакого смысла», — сказал Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда».

На вопрос журналиста об использовании вооруженными силами Украины западного оружия против войск РФ Резников ответил, что по территории России оно использоваться не будет. «Смотрите, при общении с партнерами я говорю, что по территории РФ мы использовать оружие не будем. Но у нас достаточно стратегических целей на временно оккупированных территориях Украины», — утверждает министр обороны Украины.

Ранее Алексей Резников говорил, что в Украину приглашены западные страны для испытания нового оружия. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против армии РФ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Переговоры Украины и России возможны только при условии, что за столом будут сидеть украинские партнеры. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. «Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен, только если за столом сидят наши партнеры. Потому что разговаривать с россиянами и получить „Минск-3“ нет никакого смысла», — сказал Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда». На вопрос журналиста об использовании вооруженными силами Украины западного оружия против войск РФ Резников ответил, что по территории России оно использоваться не будет. «Смотрите, при общении с партнерами я говорю, что по территории РФ мы использовать оружие не будем. Но у нас достаточно стратегических целей на временно оккупированных территориях Украины», — утверждает министр обороны Украины. Ранее Алексей Резников говорил, что в Украину приглашены западные страны для испытания нового оружия. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против армии РФ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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