16 августа 2022

Под Екатеринбургом сбили женщину, которая не помнит свое имя. Видео

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Строительные площадки. Курган, двойная сплошная, дорога, проспект мальцева
Она перебегала дорогу в неположенном месте Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина попыталась перебежать дорогу и попала под машину. Ее госпитализировали, в больнице она не смогла назвать свое имя. Сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям за помощью, чтобы установить личность пострадавшей.

«Неизвестная женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Сейчас она находится в больнице, но своих данных не может назвать. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто узнал женщину на видео или потерял ее, позвонить в дежурную часть города», — сообщили в группе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под видео несколько человек узнали пострадавшую и сказали, где она живет. Одна из подписчиц группы поделилась, что у женщины есть «душевные проблемы».

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В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина попыталась перебежать дорогу и попала под машину. Ее госпитализировали, в больнице она не смогла назвать свое имя. Сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям за помощью, чтобы установить личность пострадавшей. «Неизвестная женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Сейчас она находится в больнице, но своих данных не может назвать. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто узнал женщину на видео или потерял ее, позвонить в дежурную часть города», — сообщили в группе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео несколько человек узнали пострадавшую и сказали, где она живет. Одна из подписчиц группы поделилась, что у женщины есть «душевные проблемы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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