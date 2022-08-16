Под Екатеринбургом сбили женщину, которая не помнит свое имя. Видео

17 августа 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Она перебегала дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина попыталась перебежать дорогу и попала под машину. Ее госпитализировали, в больнице она не смогла назвать свое имя. Сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям за помощью, чтобы установить личность пострадавшей. «Неизвестная женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Сейчас она находится в больнице, но своих данных не может назвать. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто узнал женщину на видео или потерял ее, позвонить в дежурную часть города», — сообщили в группе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео несколько человек узнали пострадавшую и сказали, где она живет. Одна из подписчиц группы поделилась, что у женщины есть «душевные проблемы».

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина попыталась перебежать дорогу и попала под машину. Ее госпитализировали, в больнице она не смогла назвать свое имя. Сотрудники ГИБДД обратились к местным жителям за помощью, чтобы установить личность пострадавшей. «Неизвестная женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Сейчас она находится в больнице, но своих данных не может назвать. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто узнал женщину на видео или потерял ее, позвонить в дежурную часть города», — сообщили в группе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео несколько человек узнали пострадавшую и сказали, где она живет. Одна из подписчиц группы поделилась, что у женщины есть «душевные проблемы».