Екатеринбуржцы не могут дозвониться до больниц и вызвать врача

17 августа 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пациенты жалуются, что подолгу ждут ответа оператора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Екатеринбурга жалуются, что не могут дозвониться до больниц, чтобы вызвать врача и записаться на прием. Горожане предполагают, что ситуация возникла из-за резкого роста COVID. О проблеме рассказали читатели URA.RU. При этом в свердловском минздраве заявили, что сбоев в работе колл-центров не наблюдается. «Я хотела записаться на прием к врачу, начала прозвон с восьми утра. Ожидание на линии — не меньше 20 минут. Возможно, такая ситуация возникла из-за того, что в области растет заболеваемость коронавирусом», — поделилась собеседница агентства Анастасия. По словам другой горожанки Натальи, после долгого ожидания происходит сброс звонка. «Я ожидала звонка минут 20, потом произошел сброс. Так было дважды. Я так и не смогла дозвониться в Свердловскую областную больницу №2. Наверное, сбои происходят из-за нагрузки, которая ложится на колл-центры во время пандемии», — говорит она. Корреспондент URA.RU проверил работу колл-центров и обратился в несколько клиник Екатеринбурга. В Детскую клиническую больницу №9 и в Городскую больницу № 36 дозвониться не удалось. В поликлиническом отделении Городской клинической больницы №40 также не ответили на звонок журналиста. При этом в Свердловской областной больнице №2 признали, что сбои в работе колл-центра иногда случаются, а в Центральной городской клинической больнице № 14 корреспондента уверили, что их колл-центр работает без перебоев. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «Никаких сбоев нет. Время дозвона находится в рамках норматива. Ситуация под контролем», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова будут открыты два колл-центра для записи на прием в больницу или вызова врача на дом. Благодаря созданию колл-центров свердловчанам будет легче записаться на прием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга жалуются, что не могут дозвониться до больниц, чтобы вызвать врача и записаться на прием. Горожане предполагают, что ситуация возникла из-за резкого роста COVID. О проблеме рассказали читатели URA.RU. При этом в свердловском минздраве заявили, что сбоев в работе колл-центров не наблюдается. «Я хотела записаться на прием к врачу, начала прозвон с восьми утра. Ожидание на линии — не меньше 20 минут. Возможно, такая ситуация возникла из-за того, что в области растет заболеваемость коронавирусом», — поделилась собеседница агентства Анастасия. По словам другой горожанки Натальи, после долгого ожидания происходит сброс звонка. «Я ожидала звонка минут 20, потом произошел сброс. Так было дважды. Я так и не смогла дозвониться в Свердловскую областную больницу №2. Наверное, сбои происходят из-за нагрузки, которая ложится на колл-центры во время пандемии», — говорит она. Корреспондент URA.RU проверил работу колл-центров и обратился в несколько клиник Екатеринбурга. В Детскую клиническую больницу №9 и в Городскую больницу № 36 дозвониться не удалось. В поликлиническом отделении Городской клинической больницы №40 также не ответили на звонок журналиста. При этом в Свердловской областной больнице №2 признали, что сбои в работе колл-центра иногда случаются, а в Центральной городской клинической больнице № 14 корреспондента уверили, что их колл-центр работает без перебоев. Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. «Никаких сбоев нет. Время дозвона находится в рамках норматива. Ситуация под контролем», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова будут открыты два колл-центра для записи на прием в больницу или вызова врача на дом. Благодаря созданию колл-центров свердловчанам будет легче записаться на прием.