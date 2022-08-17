Telegraph: Запад скоро ослабит поддержку Киева из-за ВСУ

18 августа 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Отсутствие успехов у ВСУ в ближайшие 3 месяца ослабит поддержку Западом Киева, пишет Telegraph Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие успехов у украинских боевиков в ходе российской спецоперации на Украине в ближайшие три месяца ослабит поддержку Западом Киева, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России. Такую оценку дает британская газета The Daily Telegraph. Как пишет издание, у Украины остается три месяца, чтобы переломить ситуацию в ходе российской спецоперации, так как приближающиеся холода будут играть на руку России, если учитывать зависимость ряда европейских государств от энергоносителей из РФ. Газета пишет, что «широкое недовольство избирателей» вследствие набирающего обороты экономического кризиса станет большой проблемой для правительств в Европе и заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины. Там также отметили, что антироссийские санкции «не принесли ожидаемого результата». Telegraph сообщает, что на саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, российский лидер Владимир Путин может предложить перемирие на Украине при условии сохранения за РФ контроля за Донбассом, Крымом, а также ряда областей Украины, уже освобожденных ВС РФ в ходе спецоперации. При этом подчеркивается, что на фоне острых экономических проблем на Западе будут готовы принять предложения Москвы и вынудить Киев пойти на уступки. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие успехов у украинских боевиков в ходе российской спецоперации на Украине в ближайшие три месяца ослабит поддержку Западом Киева, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России. Такую оценку дает британская газета The Daily Telegraph. Как пишет издание, у Украины остается три месяца, чтобы переломить ситуацию в ходе российской спецоперации, так как приближающиеся холода будут играть на руку России, если учитывать зависимость ряда европейских государств от энергоносителей из РФ. Газета пишет, что «широкое недовольство избирателей» вследствие набирающего обороты экономического кризиса станет большой проблемой для правительств в Европе и заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины. Там также отметили, что антироссийские санкции «не принесли ожидаемого результата». Telegraph сообщает, что на саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, российский лидер Владимир Путин может предложить перемирие на Украине при условии сохранения за РФ контроля за Донбассом, Крымом, а также ряда областей Украины, уже освобожденных ВС РФ в ходе спецоперации. При этом подчеркивается, что на фоне острых экономических проблем на Западе будут готовы принять предложения Москвы и вынудить Киев пойти на уступки. США и другие страны Запада значительно увеличили военную и финансовую помощь Киеву после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, в настоящее время Украина получила около 11 млрд долларов.