Бойцы в масках, избившие екатеринбуржца, мстили за смерть подруги

Бойцы с ножом налетели на екатеринбуржца из-за смерти подруги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стали известны подробности резонансного избиения жителя Сортировки (Екатеринбург) днем 29 августа. Неизвестные люди в масках, один из которых был вооружен ножом, мстили за смерть девушки, найденной мертвой под окнами дома в конце июля. Об этом URA.RU рассказал знакомый пострадавшего.

«В конце июля умерла подруга Максима (имя изменено — прим. URA.RU), ее нашли под окнами дома на Билимбаевской, 34/2. Друзья девушки уверены, что в ее смерти виноват молодой человек, что он ее довел. В его адрес начали поступать угрозы, а днем 29 августа произошло нападение», — поделился собеседник.

По его словам, Максим отказался писать заявление в полицию. Нападавших пока не нашли. Сейчас парень находится дома.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что новой информации об избиении на Билимбаевской не поступало.

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