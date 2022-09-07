В пермской деревне за 15 миллионов продается сталеплавильный цех

В Пермском крае за 15 млн рублей выставлен на продажу сталеплавильный цех

08 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Цех по переплавке цветных и черных металлов продается за 15 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Лямино (Чусовой, Пермский край) продается сталеплавильное производство. Цена актива — 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Продается цех по переплавке цветных и черных металлов. Печь плавильная. Печь роторная. Печь газовая. Работает с кусковым ломом, стружкой, шлаками, скрапами, и т. д. Также можно использовать для разливки литья: алюминий, медь, чугун, и т. д. Новая пламенная роторная печь, газовоздушная, поворотнонаклонная. Температура до 1600 С. Есть возможность использовать с кислородом», — указано в объявлении. Также уточняется, что производство расположено в отдельном кирпичном здании с системой отопления. За актив продавец запросил 15 миллионов рублей. Возможна сдача помещения в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что на окраине Перми продается действующий завод по производству готовых бетонных смесей. Стоимость предприятия — 8 миллионов рублей.

В поселке Лямино (Чусовой, Пермский край) продается сталеплавильное производство. Цена актива — 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Продается цех по переплавке цветных и черных металлов. Печь плавильная. Печь роторная. Печь газовая. Работает с кусковым ломом, стружкой, шлаками, скрапами, и т. д. Также можно использовать для разливки литья: алюминий, медь, чугун, и т. д. Новая пламенная роторная печь, газовоздушная, поворотнонаклонная. Температура до 1600 С. Есть возможность использовать с кислородом», — указано в объявлении. Также уточняется, что производство расположено в отдельном кирпичном здании с системой отопления. За актив продавец запросил 15 миллионов рублей. Возможна сдача помещения в аренду. Ранее URA.RU рассказывало, что на окраине Перми продается действующий завод по производству готовых бетонных смесей. Стоимость предприятия — 8 миллионов рублей.