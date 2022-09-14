В Челябинской области подорожали лекарства от гриппа

Пациентам пришлось увеличить затраты на покупку лекарств от гриппа и ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с начала 2022 года подорожали лекарства от гриппа и ОРВИ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе исследовательской компании DSM Group, в среднем за восемь месяцев стоимость каждой упаковки оказалась на 18% выше, чем годом ранее.

«Средневзвешенная цена за восемь месяцев с начала года и до конца августа увеличилась на 18%. При этом в сравнении с январем — августом 2021 года количество проданных упаковок снизилось на 5%», — пояснили URA.RU в DSM Group.

В результате объем продаж лекарств в денежном выражении принес аптекарям на 13% больше денег. Исследовалась реализация противовирусных и противовоспалительных препаратов, а также иммуномодуляторов.

Аналитики сделали вывод, что увеличение трат на лекарства от ОРВИ и гриппа в Челябинской области связано с двумя факторами. Причем рост стоимости лекарств дал лишь 8% прироста затрат, остальные 10% обеспечило изменение структуры потребления. Жители региона стали покупать больше дорогих препаратов, отказавшись от более доступных.

В DSM Group добавили, что к концу августа импортные лекарства прибавили в цене 6,3%. При этом отечественные аналоги за восемь месяцев подешевели почти на 17%.