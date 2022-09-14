14 сентября 2022

Пермяк пытался оплатить аренду сауны с бассейном дойной козой. Скрин

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Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
Коза была предложена в обмен на аренду сауны Фото:

Пермяк пытался забронировать комплекс для отдыха с сауной, домиком и открытым бассейном в Кондратово. И решил предложить оплату по бартеру. Мужчина предложил оплатить аренду дойной козой. Об этом рассказал владелец комплекса Алексей Пушкарев в своем telegram-канале.

«Разные, конечно, поступали предложения мне насчет комплекса в Кондратово. Но такое — впервые», — написал Алексей Пушкарев.

Владелец приложил скрин переписки. Подписчиков позабавило такое предложение. Некоторые отметили, что козу надо было брать.

Начинался диалог как обычно
Мужчина приложил фотографию, чтобы владелец сауны смог оценить козу
Но, такое предложение владелец комплекса не оценил

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Пермяк пытался забронировать комплекс для отдыха с сауной, домиком и открытым бассейном в Кондратово. И решил предложить оплату по бартеру. Мужчина предложил оплатить аренду дойной козой. Об этом рассказал владелец комплекса Алексей Пушкарев в своем telegram-канале. «Разные, конечно, поступали предложения мне насчет комплекса в Кондратово. Но такое — впервые», — написал Алексей Пушкарев. Владелец приложил скрин переписки. Подписчиков позабавило такое предложение. Некоторые отметили, что козу надо было брать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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