Екатеринбургский митрополит Евгений совершил молебен перед вступлением Куйвашева в должность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) совершил молебен перед вступлением избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в должность главы региона на третий срок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Совершили чин молебна перед началом всякого доброго дела с избранным на новый срок главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым. Пожелал губернатору помощи Божией во всех добрых делах. Благословение и молитва перед официальным вступлением в должность — в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга», — написал он.

При этом митрополит напомнил, что в этом же месте они вместе с патриархом Кириллом проводили службу во время вступления Куйвашева на первый срок. «За годы работы нынешнего главы региона было восстановлено и построено немало. И соработничество церкви и государства приносит добрые плоды в самых разных сферах. Надеюсь, впереди еще много славных свершений для благополучия уральцев», — подытожил он.

Фото: telegram-канал «Митрополит Екатеринбургский Евгений»

Фото: telegram-канал «Митрополит Екатеринбургский Евгений»

Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.