18 сентября 2022

Екатеринбургский митрополит благословил губернатора Куйвашева на третий срок. Фото

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, кульберг алексей, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Екатеринбургский митрополит Евгений совершил молебен перед вступлением Куйвашева в должность Фото:

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) совершил молебен перед вступлением избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в должность главы региона на третий срок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Совершили чин молебна перед началом всякого доброго дела с избранным на новый срок главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым. Пожелал губернатору помощи Божией во всех добрых делах. Благословение и молитва перед официальным вступлением в должность — в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга», — написал он.

При этом митрополит напомнил, что в этом же месте они вместе с патриархом Кириллом проводили службу во время вступления Куйвашева на первый срок. «За годы работы нынешнего главы региона было восстановлено и построено немало. И соработничество церкви и государства приносит добрые плоды в самых разных сферах. Надеюсь, впереди еще много славных свершений для благополучия уральцев», — подытожил он.

Фото:
Фото:

Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.

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Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) совершил молебен перед вступлением избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в должность главы региона на третий срок. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Совершили чин молебна перед началом всякого доброго дела с избранным на новый срок главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым. Пожелал губернатору помощи Божией во всех добрых делах. Благословение и молитва перед официальным вступлением в должность — в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга», — написал он. При этом митрополит напомнил, что в этом же месте они вместе с патриархом Кириллом проводили службу во время вступления Куйвашева на первый срок. «За годы работы нынешнего главы региона было восстановлено и построено немало. И соработничество церкви и государства приносит добрые плоды в самых разных сферах. Надеюсь, впереди еще много славных свершений для благополучия уральцев», — подытожил он. Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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