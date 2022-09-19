19 сентября 2022

Екатеринбурженка возглавила топ самых сексуальных красоток журнала Maxim. Фото

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Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург
Конкурсантка из Екатеринбурга смогла обогнать соперниц по количеству оценок Фото:

29-летняя екатеринбурженка Алена Калинина возглавила топ журнала Maxim. Девушка обогнала всех по количеству оценок.

Согласна сайту издания Maxim, на победу в конкурсе претендуют сразу семь свердловчанок. Все они поедут в Москву на фотокастинг. Имя Miss Maxim — 2022 станет известно 27 октября. Всего в конкурсе этого года участвовало 26 свердловчанок. Также на сайте издания говорится, что победительницу осыпают короной, спонсоры — подарками, а самое главное — она получит фотосессию от лучшего звездного фотографа.

Ранее агентство писало, что десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка.

Алена Калинина (слева), Ксения Давыдова (в центре) и Анна Молотова (справа) — лидеры среди свердловчанок по числу голосов
Фото:

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29-летняя екатеринбурженка Алена Калинина возглавила топ журнала Maxim. Девушка обогнала всех по количеству оценок. Согласна сайту издания Maxim, на победу в конкурсе претендуют сразу семь свердловчанок. Все они поедут в Москву на фотокастинг. Имя Miss Maxim — 2022 станет известно 27 октября. Всего в конкурсе этого года участвовало 26 свердловчанок. Также на сайте издания говорится, что победительницу осыпают короной, спонсоры — подарками, а самое главное — она получит фотосессию от лучшего звездного фотографа. Ранее агентство писало, что десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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