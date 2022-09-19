Екатеринбурженка возглавила топ самых сексуальных красоток журнала Maxim. Фото

20 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Конкурсантка из Екатеринбурга смогла обогнать соперниц по количеству оценок Фото: Александр Мамаев © URA.RU 29-летняя екатеринбурженка Алена Калинина возглавила топ журнала Maxim. Девушка обогнала всех по количеству оценок. Согласна сайту издания Maxim, на победу в конкурсе претендуют сразу семь свердловчанок. Все они поедут в Москву на фотокастинг. Имя Miss Maxim — 2022 станет известно 27 октября. Всего в конкурсе этого года участвовало 26 свердловчанок. Также на сайте издания говорится, что победительницу осыпают короной, спонсоры — подарками, а самое главное — она получит фотосессию от лучшего звездного фотографа. Ранее агентство писало, что десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка. Алена Калинина (слева), Ксения Давыдова (в центре) и Анна Молотова (справа) — лидеры среди свердловчанок по числу голосов Фото: miss.maximonline.ru

29-летняя екатеринбурженка Алена Калинина возглавила топ журнала Maxim. Девушка обогнала всех по количеству оценок. Согласна сайту издания Maxim, на победу в конкурсе претендуют сразу семь свердловчанок. Все они поедут в Москву на фотокастинг. Имя Miss Maxim — 2022 станет известно 27 октября. Всего в конкурсе этого года участвовало 26 свердловчанок. Также на сайте издания говорится, что победительницу осыпают короной, спонсоры — подарками, а самое главное — она получит фотосессию от лучшего звездного фотографа. Ранее агентство писало, что десять жительниц УрФО вышли в финал конкурса, который проводит мужской журнал MAXIM. Информация об этом появилась на сайте издания. В топ-100 вошли пять девушек из Перми, три — из Екатеринбурга, тюменка и челябинка.