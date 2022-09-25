25 сентября 2022

ГИБДД экстренно просит челябинских водителей отказаться от поездок

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, ниссан джук, снегопад, климат, автотранспорт
Снегопад осложняет ситуацию на дорогах Челябинской области Фото:

В Челябинской области Госавтоинспеция просит водителей по возможности отказаться от поездок из-за резкого ухудшения погодных условий. Экстренное предупреждение ведомство опубликовало 26 сентября.

«На территории Челябинской области в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег, возможно, будет идти по всей области. Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок», — говорится в заявлении областной Госавтоинспеции.

Начавшееся в ночь на 26 сентября в регионе резкое похолодание продолжает усугубляться. Снег идет в горно-заводской части области, городах Снежинске, Касли, в Аргаяшском и Кунашакском районах. О начавшемся снегопаде сообщают жители северо-запада столицы Южного Урала.

Метель начинает осложнять дорожные условия на трассе М-5, соединяющей Челябинск с центром Свердловской области, Екатеринбургом. При этом многие водители еще не успели сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю.

Так выглядит соединяющая Челябинск и Екатеринбург трасса «М-5» 26 сентября
Фото:

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В Челябинской области Госавтоинспеция просит водителей по возможности отказаться от поездок из-за резкого ухудшения погодных условий. Экстренное предупреждение ведомство опубликовало 26 сентября. «На территории Челябинской области в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег, возможно, будет идти по всей области. Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок», — говорится в заявлении областной Госавтоинспеции. Начавшееся в ночь на 26 сентября в регионе резкое похолодание продолжает усугубляться. Снег идет в горно-заводской части области, городах Снежинске, Касли, в Аргаяшском и Кунашакском районах. О начавшемся снегопаде сообщают жители северо-запада столицы Южного Урала. Метель начинает осложнять дорожные условия на трассе М-5, соединяющей Челябинск с центром Свердловской области, Екатеринбургом. При этом многие водители еще не успели сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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