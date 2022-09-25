ГИБДД экстренно просит челябинских водителей отказаться от поездок

26 сентября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Снегопад осложняет ситуацию на дорогах Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области Госавтоинспеция просит водителей по возможности отказаться от поездок из-за резкого ухудшения погодных условий. Экстренное предупреждение ведомство опубликовало 26 сентября. «На территории Челябинской области в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег, возможно, будет идти по всей области. Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок», — говорится в заявлении областной Госавтоинспеции. Начавшееся в ночь на 26 сентября в регионе резкое похолодание продолжает усугубляться. Снег идет в горно-заводской части области, городах Снежинске, Касли, в Аргаяшском и Кунашакском районах. О начавшемся снегопаде сообщают жители северо-запада столицы Южного Урала. Метель начинает осложнять дорожные условия на трассе М-5, соединяющей Челябинск с центром Свердловской области, Екатеринбургом. При этом многие водители еще не успели сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю. Так выглядит соединяющая Челябинск и Екатеринбург трасса «М-5» 26 сентября Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области Госавтоинспеция просит водителей по возможности отказаться от поездок из-за резкого ухудшения погодных условий. Экстренное предупреждение ведомство опубликовало 26 сентября. «На территории Челябинской области в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег, возможно, будет идти по всей области. Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок», — говорится в заявлении областной Госавтоинспеции. Начавшееся в ночь на 26 сентября в регионе резкое похолодание продолжает усугубляться. Снег идет в горно-заводской части области, городах Снежинске, Касли, в Аргаяшском и Кунашакском районах. О начавшемся снегопаде сообщают жители северо-запада столицы Южного Урала. Метель начинает осложнять дорожные условия на трассе М-5, соединяющей Челябинск с центром Свердловской области, Екатеринбургом. При этом многие водители еще не успели сменить на своих машинах летнюю резину на зимнюю.